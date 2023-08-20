До 10 лет тюрьмы за отказ носить хиджаб в Иране

В Иране комиссия парламента одобрила ужесточение наказаний за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба, пишет «Радио Свобода».

Теперь закон будет представлен Совету стражей конституции, состоящему из представителей исламского духовенства, назначаемых высшим руководителем Али Хаменеи, и юристов.

Телеканал CNN ранее сообщал, что законопроект состоит из 70 статей, которые предусматривают введение гораздо более крупных штрафов и долгих тюремных сроков для женщин, отказывающихся носить хиджаб. Согласно новому пакету законов, срок тюремного заключения составит до 10 лет, штраф увеличится в тысячи раз - до 360 миллионов иранских риалов (7 800 евро). Законопроект также ужесточает наказания для знаменитостей и компаний, нарушающих закон, и предполагает использование искусственного интеллекта для выявления нарушительниц дресс-кода.