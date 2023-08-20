Россияне предпочитают турецкие бренды

Данные, предоставленные группой «М.Видео-Эльдорадо», свидетельствуют о значительном увеличении популярности турецкой бытовой техники среди россиян за первое полугодие 2023 года. Было реализовано более 500 тысяч холодильников, морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов марок Beko, Grundig, Vestel, Simfer.

Этот показатель в 1,5 раза превысил результаты первой половины 2022 года.

Такую же тенденцию подтвердили компании «Ситилинк» и Wildberries. В рейтинге продаж турецкой техники «Ситилинк» и «Яндекс.Маркет» отметили лидирующую позицию стиральных машин.

Согласно «М.Видео-Эльдорадо», турецкие компании активно расширяют производственные мощности, включая Россию. Это связано со стабильностью ассортимента и наличием локального производства, что позволяет турецким брендам вместе с китайскими укреплять свои позиции на рынке, занимая вакантные места, оставленные ушедшими западными производителями.

Представитель Wildberries отмечает, что рост популярности бытовой техники от турецких брендов обусловлен доступной стоимостью и расширяющимся ассортиментом на российском рынке.