В Багдаде на улице показали порно вместо рекламы. Власти отключили все билборды

В Багдаде билборд на оживленном перекрестке вместо рекламы стал показывать порнофильм. Власти временно отключили все электронные билборды в столице. Об этом информирует BBC.

Видео и фотографии быстро разлетелись по соцсетям.

Полиция арестовала подозреваемого и объявила, что он технический сотрудник фирмы, которая управляет электронными билбордами в Багдаде. По данным полиции, у него возник финансовый спор с этой фирмой, и он в отместку вывел на экран порно вместо рекламы.

AFP сообщает, что порно на экране шло всего несколько минут, пока не прибыли силовики и не перерезали кабель.