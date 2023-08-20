Из Москва-реки вылавливают трупы исследователей тоннелей

Есть подозрения, что они могли быть унесены потоком воды. На данный момент удалось обнаружить тела трех человек, в числе которых 18-летний Глеб Лагашин и 15-летняя Виктория Ш. Двух несовершеннолетних, гулявших накануне по подземным коммуникациям столицы во время проливного дождя, извлекли из Москва-реки.

Среди пропавших также находятся 47-летний руководитель PR-службы компании «Ланит», Дмитрий Маркушкин, и его 15-летняя дочь Елизавета. Экскурсию проводил гид-диггер.

Следует отметить, что на воскресное мероприятие, посвященное осмотру коллекторов в центре Москвы, были зарегистрированы 24 человека. Однако на данный момент остается неизвестным, сколько из них действительно отправились на данную экскурсию.