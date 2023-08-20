«Пацифист» Гараджаев предстанет перед судом

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Ильгара Гараджаева, занимавшего должность завотделом в «Сабунчинском медцентре».

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Азада Меджидова. Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

В начале июля Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбудила уголовное дело в отношении Гараджаева. Были установлены обоснованные подозрения в том, что он получил взятки в размере более 18 тысяч манатов в обмен на предоставление заключений о непригодности к военной службе пригодных призывников.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Ильгару Гараджаеву предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное взяточничество), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.