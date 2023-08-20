Землетрясение в Армении. Почувствовали и в Азербайджане

Сегодня на территории Армении произошло землетрясение, сообщили haqqin.az в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным сейсмологов, землетрясение силой 4,1 балла было зарегистрировано на территории Армении в 39 км к юго-западу от станции Товуз на глубине 6 километров.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Кедабекском, Товузском и других приграничных районах.