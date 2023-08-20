Глава МИД Бельгии поедет в Армению, а потом в Азербайджан
Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб совершит визит в Армению, сообщает пресс-служба МИД Армении. Сообщается, что визит состоится 22 августа.
В рамках визита бельгийский министр встретится со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Она также проведет в Ереване другие встречи на высоком уровне.
В МИД Азербайджана сообщили о том, что после Армении Хаджа Лабиб совершит визит в Баку.
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