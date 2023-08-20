Эрдоган о переговорах с Россией

В поиске позитивной реакции со стороны России по вопросу зернового коридора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что основной целью его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным является достижение конструктивной позиции относительно данной темы.

Эрдоган также упомянул грядущие мероприятия, на которых можно ожидать новых переговоров. В сентябре состоится встреча G-20 в Индии, а также будет собрание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в США. Он выразил надежду, что при таком интенсивном графике у них будет возможность встретиться и провести открытый диалог лицом к лицу с Путиным.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность прямых контактов и обозначил скорую возможность поездки турецкого министра иностранных дел в Россию. Он отметил, что личное общение способствует более результативному взаимодействию, что, вероятно, повысит шансы на успешный итог в данной ситуации.