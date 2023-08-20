Эрдоган о ситуации в Нигере

Эрдоган отметил, что на данный момент поиск решения в вопросе Нигера еще не дал результатов. В ходе выступления он отметил, что Турция совместно с Министерством иностранных дел рассматривает свою роль в этом контексте и продумывает решения.

Турецкий лидер выразил надежду на скорое восстановление конституционного порядка и демократического управления в Нигере, добавив, что считает эту страну «дружественной и братской». Он также выразил недовольство решением Экономического сообщества западноафриканских государств о военном вмешательстве в Нигер.

Президент также подчеркнул, что подобное вмешательство может вызвать развязывание конфликтов, который затронет не только Нигер, но и другие близлежащие страны. Он выразил надежду на восстановление стабильности и мира в Нигере через демократические выборы.

«Я верю, что народ Нигера пойдет на выборы как можно скорее, отстаивая демократию», — сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет поддерживать народ Нигера в этот сложный период, стремясь к восстановлению стабильности в африканской стране.