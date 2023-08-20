Счетная палата обнаружила дефляцию в Азербайджане

По сравнению с началом текущего года инфляция несколько ослабла, но продолжала оставаться двузначной, причем на инфляцию влияли как внутренние, так и внешние факторы. Такую информацию приводит Счетная палата Азербайджана.

Отмечено, что в январе-июне 2023 года среднегодовая инфляция составила 12,7%, данный показатель несколько ослаб по сравнению с началом года (среднегодовая инфляция в 2022 году составила 13,9%).

Рост цен по всем подгруппам, входящим в потребительскую корзину, продолжал оставаться двузначным, при этом наибольший рост цен в рассматриваемом периоде был зафиксирован на продовольственные товары (15,1%). В июне по сравнению с предыдущим месяцем была отмечена дефляция (0,9%).