В Кельбаджарском районе, самом большом и высокогорном районе Азербайджана, старые линии советских времен заменяются на новые, говорится в заявлении ОАО «Азеришыг».

Начаты работы по прокладке изолированных линий 35 кВ в направлении села Зар. Параллельно ведется реконструкция в направлениях сел Мярджимяк, Еллиджа и Аггая.

Продолжается строительство Центра цифрового управления Кельбаджара, в церемонии закладки фундамента которого 26 июня 2022 года принял участие президент Ильхам Алиев.

Цифровой Центр управления будет оснащен самым современным оборудованием, что сыграет важную роль в обеспечении Кельбаджарского района стабильной и качественной электроэнергией в будущем.

Основная цель - обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение жителей, возвращающихся в освобожденные от оккупации районы.