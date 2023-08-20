Песков исчез после скандального заявления
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дает брифингов и не появляется на публике третью неделю, сообщают российские СМИ.
Пресс-секретарь президента России пропал из публичного поля после интервью The New York Times, в котором он заявил, что «президентские выборы в России — это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия».
Вслед за этим Песков сказал, что американский журналист неправильно передал его слова.
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