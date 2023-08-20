Перевернута страница «времени Путина» XXI век без России
Итак, станция «Луна-25», которая обошлась России в миллиарды долларов, которую готовили более 10 лет, полет которой откладывали восемь раз, накрылась. Как выразился бы в свойственной ему манере президент Владимир Путин: «Она упала», окончательно похоронив под своими обломками где-то на лунной поверхности все кремлевские амбиции о «величии России в космосе».
Пропагандисты и Z-общественность уже собрались биться в экстазе победобесия, ликовать и доказывать величие российского научного потенциала и бессмысленность санкций. Вот что они писали накануне:
Телеканал Царьград: Русский сенсационный проект «Луна-25» смог напугать Германию, США и порвать Украину. Русские рассматривают новую лунную программу как триумфальное возвращение некогда утерянного статуса главных покорителей космоса.
Телеграм-канал Readovka: Русский космос должен стать одним из тех объединяющих проектов, что поведет Россию в будущее <…> Русские покоряют космос сегодня, чтобы завтра построить великую космическую империю. Россия — не только от Лиссабона до Владивостока, но и от Земли до Альфа-Центавры!
Леонид Слуцкий, депутат Госдумы: Россия, несмотря на сотни санкций и рестрикций, развивается, наращивает мощь наперекор всем попыткам западных непартнеров. Мы русские! С нами достижения русской науки, культуры и искусства!
Маргарита Симоньян, пропагандистка: Неистово горжусь своей страной и сотрудниками!
Андрей Медведев, пропагандист: Взмывает в небо за моим окном непобежденная страна.
Сергей Калясников, z-активист: Украинские президенты, один за другим заявлявшие, что Украина - не Россия, в итоге оказались правы. Космическая держава Россия не имеет ничего общего с загаженным нацистским хлевом.
Армен Гаспарян, пропагандист: Запуск одним лишь своим фактом противоречит той теории, которая выстраивалась на Западе, что у России разрушена экономика, что это «региональная бензоколонка», санкции уничтожили промышленный потенциал и так далее.
Но приступа кликушества не случилось. А корпорация Роскосмос уже попросила Администрацию президента запретить российским медиа давать критические материалы о провале космической программы Луна-25. Вполне по-российски: если этого не обсуждать, то этого и не было, не так ли?
«Мы разучились садиться на Луну, — сокрушался в 2021 году академик Михаил Маров, принимавший участие в советских межпланетных миссиях, в том числе по доставке лунного грунта на Землю. — В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».
Первая за полвека российская космическая миссия на Луну потерпела фиаско, не выдержав попадания в космические структуры ни Дмитрия Рогозина, ни его преемника Юрия Борисова. А главное – российский космос не выдержал перехода в орбиту Кремля, который обладает редким талантом превращать в руины и марсианские пейзажи все, до чего может дотянуться.
Запуск аппарата откладывали столько раз, что, устав ждать, еще до войны из проекта вышли шведы: они разместили свои приборы на борту китайского лунохода «Нефритовый заяц», который успешно прилунился в 2019 году. Но и столь долгая подготовка ни к чему хорошему не привела.
Крах «Луны–25» – это не рядовое событие, не просто техническая неудача, которые случаются сплошь и рядом. Это символически перевернутая страница «времени Путина» - четверти века правления, результатом которого стала полная техническая деградация страны на фоне успехов как Запада, так и Востока. Деградация, которая ощущается в каждой сфере российской жизни: от низкого качества продуктов на полках в магазине и ухудшающейся с каждым годом сферы здравоохранения до некачественной и устаревшей военной техники, а теперь и полного провала в космосе.
С уверенностью можно заявить, что Луна для России закрыта навсегда. И это не нагнетание пессимизма, а непреложный факт, основанный на анализе реального состояния дел в высокотехнологических отраслях российской экономики. Теперь удел России – перебивка шильдиков на продуктах китайского автопрома и иранских беспилотниках.
Когда в начале 10-х годов нынешнего столетия была выдвинута научная гипотеза о том, что XXI век станет веком без России, в кремлевских и околокремлевских кругах страшно возмущались по этому поводу и говорили «вы все врете!» Теперь эта гипотеза получает ежедневные подтверждения своей правильности. И что интересно, никакого сожаления по этому поводу в мире не наблюдается. Видимо, мир уже устал от Москвы и от тамошнего режима.