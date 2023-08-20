Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:46

Итак, станция «Луна-25», которая обошлась России в миллиарды долларов, которую готовили более 10 лет, полет которой откладывали восемь раз, накрылась. Как выразился бы в свойственной ему манере президент Владимир Путин: «Она упала», окончательно похоронив под своими обломками где-то на лунной поверхности все кремлевские амбиции о «величии России в космосе». Пропагандисты и Z-общественность уже собрались биться в экстазе победобесия, ликовать и доказывать величие российского научного потенциала и бессмысленность санкций. Вот что они писали накануне:

Телеканал Царьград: Русский сенсационный проект «Луна-25» смог напугать Германию, США и порвать Украину. Русские рассматривают новую лунную программу как триумфальное возвращение некогда утерянного статуса главных покорителей космоса. Телеграм-канал Readovka: Русский космос должен стать одним из тех объединяющих проектов, что поведет Россию в будущее <…> Русские покоряют космос сегодня, чтобы завтра построить великую космическую империю. Россия — не только от Лиссабона до Владивостока, но и от Земли до Альфа-Центавры! Леонид Слуцкий, депутат Госдумы: Россия, несмотря на сотни санкций и рестрикций, развивается, наращивает мощь наперекор всем попыткам западных непартнеров. Мы русские! С нами достижения русской науки, культуры и искусства! Маргарита Симоньян, пропагандистка: Неистово горжусь своей страной и сотрудниками! Андрей Медведев, пропагандист: Взмывает в небо за моим окном непобежденная страна. Сергей Калясников, z-активист: Украинские президенты, один за другим заявлявшие, что Украина - не Россия, в итоге оказались правы. Космическая держава Россия не имеет ничего общего с загаженным нацистским хлевом. Армен Гаспарян, пропагандист: Запуск одним лишь своим фактом противоречит той теории, которая выстраивалась на Западе, что у России разрушена экономика, что это «региональная бензоколонка», санкции уничтожили промышленный потенциал и так далее.

Но приступа кликушества не случилось. А корпорация Роскосмос уже попросила Администрацию президента запретить российским медиа давать критические материалы о провале космической программы Луна-25. Вполне по-российски: если этого не обсуждать, то этого и не было, не так ли? «Мы разучились садиться на Луну, — сокрушался в 2021 году академик Михаил Маров, принимавший участие в советских межпланетных миссиях, в том числе по доставке лунного грунта на Землю. — В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения». Первая за полвека российская космическая миссия на Луну потерпела фиаско, не выдержав попадания в космические структуры ни Дмитрия Рогозина, ни его преемника Юрия Борисова. А главное – российский космос не выдержал перехода в орбиту Кремля, который обладает редким талантом превращать в руины и марсианские пейзажи все, до чего может дотянуться. Запуск аппарата откладывали столько раз, что, устав ждать, еще до войны из проекта вышли шведы: они разместили свои приборы на борту китайского лунохода «Нефритовый заяц», который успешно прилунился в 2019 году. Но и столь долгая подготовка ни к чему хорошему не привела.