Военная делегация Ирана на переговорах в Москве

Военная делегация из Ирана во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск. Как передает ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

Как отмечено в официальном заявлении ведомства, «военная делегация вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества».

Согласно данным Минобороны, генерал-полковник Олег Салюков, главком Сухопутных войск Вооруженных Сил России, и бригадный генерал Киюмарс Хейдари, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Ирана, достигли соглашения о дальнейшем расширении сотрудничества по линии сухопутных войск двух стран.

«В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — сообщили в российском оборонном ведомстве.