Почему забрали автомобиль Неймата Панахлы

Управление Государственной дорожной полиции города Баку (DYP) раскрыло причину, по которой автомобиль, управляемый председателем партии Нейматом Панахлы, был доставлен на штрафстоянку. На автомобиль марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 90-KM-590, принадлежащий Панахлы Ахаду Неймат оглы 2000 года рождения, наложен неоплаченный штраф в размере 1100 манатов. Об этом в ответ на запрос haqqin.az сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

«В соответствии с этими штрафами, а также согласно статье 529.3 Кодекса об административных правонарушениях, в Насиминском районном суде было принято решение о доставке автомобиля на временную стоянку, то есть об отстранении транспортного средства от движения. Сотрудники Государственной дорожной полиции объяснили находившемуся за рулем Неймату Панахлы сложившуюся ситуацию, после чего приняли меры в его отношении», — сообщил чиновник дорожной полиции.

«Хотим заявить, что помещение транспортного средства на временную стоянку за неоплаченные штрафы осуществляется в соответствии со статьей 96 Кодекса об административных правонарушениях. Просим каждого автовладельца неукоснительно соблюдать предусмотренные правила», — подчеркнул Аскерли.

Стоит отметить, что Неймат Панахлы занимает должность председателя Партии национальной государственности Азербайджана.