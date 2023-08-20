В Москве запретили сбивать дроны

Московские силовики получили указание не сбивать беспилотники средствами противовоздушной обороны (ПВО). Власти опасаются, что при падении они могут взорваться и повлечь за собой разрушения и жертвы, рассказал российским СМИ источник в силовых структурах. По его словам, обезвреживать дроны приказано средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Военные «нервничают», поскольку очень боятся, что украинские военные рано или поздно «куда-нибудь хорошо попадут», уточняет источник. Речь идет о военных беспилотниках, способных нести на борту взрывчатку и другое вооружение: 11 августа в районе Живописного моста на проспекте Маршала Жукова упал дрон, сравнимый по размаху крыльев с истребителем МиГ-15, рассказал очевидец.

Атаки дронов на Москву продолжаются с мая, летом они участились. Только за три недели августа столица пять раз подвергалась налетам беспилотников, которые дважды били по зданиям «Москва-Сити» и дважды вызывали паралич работы московских аэропортов.