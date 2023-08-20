Эрдоган Путину и Зеленскому: Давайте жить дружно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на согласие лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять посредническую роль Турции для переговоров об урегулировании.

"Мы к этому стремимся и хотим этого. Я надеюсь, что оба лидера согласятся на наше посредничество, и мы добьемся результата", - цитирует телеканал Haberturk заявление турецкого лидера для журналистов президентского пула по возвращении из Будапешта, который он посетил 20 августа.

Говоря об одобрении заявки Швеции на вступлении в НАТО, Эрдоган заявил, что этот вопрос должен решить турецкий парламент: "Решение по членству в НАТО Швеции предстоит принять парламенту Турции:

"Решение предстоит принимать парламенту, сколько он будет обсуждаться в комиссиях, сколько по времени займет этот процесс, мы не знаем. Для начала Швеции надо обеспечить контроль над улицами Стокгольма. Если они (власти Швеции) это не сделают, если нападения на нашу святыню (Коран) будут продолжены, пусть тогда не обижаются".