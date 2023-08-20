Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:17

Сегодня-завтра следует ожидать разрешения одной из захватывающих интриг последних месяцев: вопроса о возобновлении зерновой сделки. А значит, и вопрос временного разрешения турецко-российских разногласий. Временного – потому как совершенно ясно, что вскоре они возникнут между Москвой и Анкарой вновь, поводов для этого предостаточно. Пока же вырисовывается занятная и прелюбопытнейшая конструкция: России для возобновления сделки – что является «настоятельным требованием к другу Владимиру» со стороны президента Эрдогана – необходимы: логистический коридор, страховка, порт выгрузки, модель контрактации с покупателями и схема расчетов.

Логистику и порт может дать Турция, страховку и систему расчетов – Катар. Что, с одной стороны, является замещением Меморандума о взаимо(не)понимании Россия - ООН по зерну, с другой стороны, как обычно это и бывает в последнее время, открывает для Турции возможность стать продовольственным хабом для стран глобального Юга. Москва же, как, впрочем, это и бывает, когда она пробует играть с Эрдоганом, «остается при своих». Не самая лучшая позиция, но другого выхода у нее нет. И, разумеется, одним из непременных условий этой сделки станет возобновление зернового коридора для Украины. Что для Москвы тоже нерадостная новость, но, всякий раз пытаясь переиграть Эрдогана, она должна к таким поворотам быть готовой. Краткая предыстория внезапной кончины и столь же внезапного воскрешения зерновой сделки достаточно интересна. В последние месяцы Анкара выразила полную поддержку членству Украины в НАТО во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул в начале июля, освободила командиров украинского батальона «Азов» и одобрила вступление Швеции в НАТО. Москва тоже не сидела сложа руки и предприняла ряд шагов, которые, по ее мнению, должны были преподать Эрдогану урок. 17 июля было объявлено о выходе из зерновой сделки, 6 августа российские войска нанесли удар по украинскому производителю двигателей «Мотор Сич», работающему по контракту с турецким концерном Baykar, производителем беспилотников «Байрактар» TB2.

И, наконец, 13 августа российские военно-морские силы высадились на направляющееся в Украину турецкое грузовое судно, находившееся экипажем в международных водах в Черном море, примерно в 50 километрах от побережья Турции. «Обмен любезностями», что называется, был произведен по полной программе. Что интересно, с российской стороны это были не действия, направленные на окончательное блокирование возобновления зерновой сделки, поскольку, повторюсь, Эрдоган в категорической форме потребовал от Владимира Путина ее реанимации, а попытка усилить свою переговорную позицию в этом процессе, показать Анкаре и Дохе, что Москва еще ого-го и может диктовать свои условия. Что ни на турецкую, ни на катарскую сторону особого впечатления не произвело. Принципы их переподключения к сделке были сформулированы раньше демаршей Москвы, и они сумели отстоять их перед российской стороной в неизменности, то есть с прибылью и выгодой для себя, поскольку российская пшеница пойдет теперь по Черному морю и далее на условиях не Кремля, а Анкары и Дохи.