Агент нового вратаря «Карабаха»: «Это большой клуб. У «Карабаха» и Андрея Лунева все будет хорошо»
Агент нового голкипера «Карабаха» Андрея Лунева Антон Смирнов подвел итоги своей поездки в Баку и перехода российского вратаря в стан сильнейшего клуба Азербайджана.
«Возвращаюсь из Баку домой. Азербайджан встретил нас очень тепло. Во всех смыслах, - написал Смирнов в своем телеграм-канале. - Хочу поблагодарить всех, кто помогал организовывать и сам трансфер, и наш прием в Баку. Мы ценим каждого, кто сделал свой вклад: представителей клуба, руководство клуба, тренерский штаб, врачей, администраторов, помощников и так далее. Все было максимально профессионально и в сжатые сроки.
Также хочу поблагодарить «Байер» за то, что оперативно сделал необходимые для перехода шаги.
Спасибо моему другу и партнеру, Денису Сарсания, за поддержку и работу всех последних месяцев. Она была очень сложная, с множеством препятствий, перипетий, общения, контактов, переговоров.
Спасибо Андрею за тот большой путь, который мы, несмотря ни на что, прошли вместе, находясь в каждую тяжелую минуту рядом. Несмотря на огромную армию тех, кто пытался нас с Андреем столкнуть лбами, лил на меня грязь, пытался убрать меня из различных многочисленных виртуальных сделок, мы вместе и станем благодаря вам еще сильнее».
Агент также ответил тем, кто считает «Карабах» и чемпионат Азербайджана не уровнем Андрея Лунева и поэтому весьма скептически отнеслись к этому трансферу.
«Никто не понимает, что мы сделали и не отдает должной оценки этому переходу в сложившихся обстоятельствах. Много грязи, недооценки. Бог с этими людьми. Они много говорили и говорят, но они за бортом, некоторые кусают локти, которые им не достать, а мы при деле, при контракте и при Его Величестве Футболе.
Я влюбился за эти три дня в Баку и обязательно сюда вернусь. Это прекрасный город без всякого преувеличения.
Я уверен, что у «Карабаха» и Андрея все будет хорошо и что это будет плодотворное сотрудничество.
Уже на данный момент это большой клуб. Это видно из организации всех процессов. Дальше клуб будет только поддерживать свою марку и развиваться. Вне всяких сомнений.
P.S. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Герману Ткаченко за поддержку на протяжении всего этого времени, советы, рекомендации, оценку моей работы.
Вместе мы стали еще сильнее и дальше будет только лучше», - написал агент.