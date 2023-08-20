Агент нового вратаря «Карабаха»: «Это большой клуб. У «Карабаха» и Андрея Лунева все будет хорошо»

«Возвращаюсь из Баку домой. Азербайджан встретил нас очень тепло. Во всех смыслах, - написал Смирнов в своем телеграм-канале. - Хочу поблагодарить всех, кто помогал организовывать и сам трансфер, и наш прием в Баку. Мы ценим каждого, кто сделал свой вклад: представителей клуба, руководство клуба, тренерский штаб, врачей, администраторов, помощников и так далее. Все было максимально профессионально и в сжатые сроки.

Также хочу поблагодарить «Байер» за то, что оперативно сделал необходимые для перехода шаги.

Спасибо моему другу и партнеру, Денису Сарсания, за поддержку и работу всех последних месяцев. Она была очень сложная, с множеством препятствий, перипетий, общения, контактов, переговоров.

Спасибо Андрею за тот большой путь, который мы, несмотря ни на что, прошли вместе, находясь в каждую тяжелую минуту рядом. Несмотря на огромную армию тех, кто пытался нас с Андреем столкнуть лбами, лил на меня грязь, пытался убрать меня из различных многочисленных виртуальных сделок, мы вместе и станем благодаря вам еще сильнее».