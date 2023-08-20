Украинцы и россияне говорят об успехах на фронте

В настоящее время жесткие боевые столкновения происходят в поселке Работино, расположенном в Запорожской области, сообщают в понедельник российские и украинские Telegram-каналы.

Поселок Работино находится на передовой линии обороны российских войск в направлении Токмака и далее к Мелитополю. С момента начала украинской наступательной операции в июне на подступах к Работино ведутся ожесточенные бои. В последние дни было доложено о достижении украинскими военными значительных успехов во взятии самого поселка.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник заметила в Telegram, что украинские военные «имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области», а в самом поселке «продолжается плановая боевая работа». Российские «военкоры» сообщают о боях в центральной части поселка.

Те же самые информационные каналы утверждают, что российские вооруженные силы достигли успеха на другом участке фронта, в районе Купянска. Согласно нескольким сообщениям, они овладели селом Синьковка, которое расположено к северо-востоку от Купянска в Харьковской области.

Однако украинские источники называют опубликованные видеоматериалы, предположительно, из Синьковки, фальсификацией и не подтверждают утверждение о потере этого населенного пункта. В сводке Министерства обороны России говорится об «улучшении обстановки в передней линии в направлении Купянска», однако без указания конкретных населенных пунктов.