Омбудсмен призвала армян прекратить ненавидеть азербайджанцев

Идеи, являющиеся проявлением политики азербайджанофобии, непрерывно распространяются армянскими пользователями через социальные сети и различные платформы , сообщила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

«Среди опубликованных комментариев выделяются такие подходы, как «стереть Азербайджан с лица земли», различные гнусные провокации против нашей страны, что связано с формированием атмосферы нетерпимости к азербайджанцам на фоне призывов к этнической ненависти, которые стали частью государственной политики Армении.

Особенно в последние дни вызывает серьезную обеспокоенность широкое распространение обсуждений в социальных сетях призывов к нацеливанию на представителей азербайджанского государства и дипломатов.

Известно, что Армения исторически проводила политику террора против различных турецко-азербайджанских дипломатов, государственных деятелей. Даже в наше время такие преступные деяния преподносятся как героические, воздвигается одноименный памятник террористической операции «Немезида», различные влиятельные лица в своих выступлениях ссылаются на эти ужасные «традиции», что приводит к поддержке этих террористических идей населением.

Во имя установления мира в регионе армянская сторона должна отказаться от своей политики, направленной на разжигание ненависти к азербайджанцам, а соответствующие международные организации должны принять необходимые меры для предотвращения этой политики, противоречащей основополагающим принципам прав человека», — говорится в сообщении.

Отметим, что совсем недавно армяне угрожали смертью азербайджанским послам в социальных сетях.