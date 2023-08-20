Маньячке-убийце новорожденных дали пожизненное

Согласно версии следствия, Летби совершила убийства пятерых мальчиков и двух девочек в период с 2015 по 2016 годы в Больнице графини Честерской, находящейся на севере Англии. Обвинение утверждает, что медсестра вводила детям инсулин и воздух, а также перекармливала младенцев.

Судья Джеймс Госс, который вынес приговор, отметил: «Это была хладнокровная, преднамеренная и бесчеловечная серия детоубийств, от которой страдали самые маленькие и уязвимые существа».

Люси Летби также лишили права досрочного освобождения.

Судья подчеркнул: «В ваших действиях присутствовала злоба, которая граничит с садизмом... Вас не терзают угрызения совести. Обстоятельства, смягчающие преступление, отсутствуют».