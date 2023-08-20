МИД: Вместо того чтобы осудить терроризм, Армения…
Вместо того чтобы осудить терроризм, Армения занялась прославлением терроризма, говорится в заявлении МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Одним из свидетельств сему является открытие памятника в Ереване, посвященного террористической операции "Немезида". Такие безответственные шаги должны быть решительно осуждены международным сообществом.
В Международный день борьбы с терроризмом Азербайджан как страна, страдающая от терроризма, который угрожает международному миру и безопасности, полон решимости и далее вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с терроризмом", - отмечается в публикации.