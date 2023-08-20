Дания пристыдила Россию

Передача Украине истребителей F-16 не может рассматриваться как эскалация. Речь идет только о защите Украины, заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен в ответ на критику посла России в Копенгагене Владимира Барбина.

"Представитель страны, которая вторглась к мирному соседу и убивает мирных жителей, осмеливается сказать, что другие эскалируют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы уходим в свою страну. Я думаю, ему должно быть стыдно", - говорит Якоб Эллеманн-Йенсен.

По его словам, то, что Дания помогает сделать Украину "непобедимой", никогда не может быть "эскалацией конфликта", как это называют россияне.

"Мы делаем Украину более способной защитить себя. Предоставление стране возможности защищаться никогда не может быть агрессией", - заявил Якоб Эллеманн-Йенсен.

Министр обороны Дании также подчеркнул, что условия поставки самолетов F-16 Украине такие же, как и по предыдущей военной помощи.

"В пожертвованиях оружия, которые мы сделали, есть условие, что вы используете его для защиты", - сказал министр. По его словам, речь идет о защите Украины от напавшей на нее жестокой превосходящей силы.