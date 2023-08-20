Еще одна интересная личность, приехавшая на 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку, - перуанец Франсиско Боза. Он является президентом Федерации стрельбы Перу, членом Исполкома Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) и… действующим спортсменом. 58-летний Франсиско продолжает участвовать в соревнованиях по стендовой стрельбе.

Боза выступал еще на Олимпийских играх 1980 года в Москве. А спустя четыре года в Лос-Анджелесе завоевал серебряную награду. Всего он участвовал на восьми Олимпиадах и постарается завоевать в Баку путевку на Игры 2024 года в Париж. Соревнования по трапу, в которых участвует легендарный перуанец, стартуют 23 августа, а финал состоится днем позже.

«За свою жизнь я много где побывал, но в вашу прекрасную страну приехал впервые, - говорит южноамериканский спортсмен-функционер. – В Баку великолепный стрелковый центр. Я уже и по городу погулял. Все очень красиво и современно. Азербайджан – богатая страна с богатой культурой. Особо хочу отметить гостеприимство людей. Всегда стараются помочь. Таксисты, работники отеля, волонтеры…

Сожалею, что до сих пор не удавалось приехать в Азербайджан. Я здесь не только как глава перуанской делегации, но и как спортсмен. На майский Кубок мира в Баку прилететь не получилось. Возникли проблемы с полетом. Но в дальнейшем постараемся приезжать на все соревнования, которые проводятся в Азербайджане».