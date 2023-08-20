Британским дипломатам запретили называть Россию и Китай «враждебными» The Times
Великобритания запрещает использование термина «враждебное государство» из-за возможного недовольства Китая, сообщает британская газета The Times.
Согласно изданию, Министерство иностранных дел Великобритании внесло изменения в использование определенных терминов в своих официальных документах и внутренней переписке с целью избежать негативной реакции со стороны Китая. Недавно было объявлено, что государственным служащим теперь запрещено использовать выражение «враждебное государство», если это может вызвать недовольство со стороны Китая. Эта мера также распространяется на определения, связанные с Россией, Северной Кореей и Ираном.
По сообщениям источника, внешнеполитический департамент был обвинен в потворстве Пекину. Вместо этого официальные лица должны использовать более мягкие формулировки, такие как «государства, совершающие враждебные действия».
Запрет распространяется на официальные документы правительства, а также на обычную внутреннюю переписку по электронной почте и WhatsApp между государственными служащими, министрами и советниками.
Такой шаг вызвал недовольство внутри страны, поскольку он может ослабить критику Великобритании в адрес Китая, России и Ирана. Один из официальных лиц назвал эту позицию «смехотворной» и выразил удивление по поводу такого решения. Источники в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что данный шаг вызвал «большое недоумение в правительстве», и выразили сомнение в том, что такие страны, как Россия, не могут быть названы «враждебными государствами».
Источник в британском МИД сказал: «Неужели кто-то думает, что Россия не является враждебным государством?»
Сэр Иэн Дункан Смит, член парламента, известный своей ястребиной позицией в отношении Китая, сказал газете: «Это жалкое [решение].
Идея о том, что Китай не является враждебным государством, абсурдна», — сообщил Смит.