Согласно изданию, Министерство иностранных дел Великобритании внесло изменения в использование определенных терминов в своих официальных документах и внутренней переписке с целью избежать негативной реакции со стороны Китая. Недавно было объявлено, что государственным служащим теперь запрещено использовать выражение «враждебное государство», если это может вызвать недовольство со стороны Китая. Эта мера также распространяется на определения, связанные с Россией, Северной Кореей и Ираном.

По сообщениям источника, внешнеполитический департамент был обвинен в потворстве Пекину. Вместо этого официальные лица должны использовать более мягкие формулировки, такие как «государства, совершающие враждебные действия».

Запрет распространяется на официальные документы правительства, а также на обычную внутреннюю переписку по электронной почте и WhatsApp между государственными служащими, министрами и советниками.