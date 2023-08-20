ВСУ надеются: F-16 могут изменить ход войны в Украине

Истребители F-16 способны изменить ход событий на фронте в Украине, обеспечивая украинским силам преимущество в воздухе на оккупированных территориях. Так считает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на захваченных РФ территориях Украины могут свободно находиться около 8-9 российских истребителей, которые сбрасывают управляемые авиабомбы и запускают авиационные ракеты.

«С F-16 им не удастся это делать. Поэтому преимущество в воздухе - это ключ к успеху на земле», - сказал Игнат.