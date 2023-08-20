В России из-за зерновой сделки взлетят цены на хлеб

Осенью цены на хлеб в России вырастут на 10%. Это связано с выходом из зерновой сделки, обвалом рубля и санкциями. Такую информацию распространяют российские СМИ и телеграм-каналы.

«Осенью хлеб в России подорожает на 10%. Все из-за выхода из зерновой сделки», — сообщает Telegram-канал Baza, добавив, что помимо выхода из зерновой сделки причинами подорожания выступают обвал рубля и санкции.

Отрасли приходится сталкиваться с проблемами, включая повышение стоимости зерна и муки на 20%, рост расходов на импортное оборудование на 50%, рост цен на зарубежные ингредиенты до 30% и повышение стоимости упаковок.

Кроме того, российским компаниям трудно привлекать новых рабочих из-за низких зарплат, логистика также вносит свой вклад в цену хлеба из-за повышения стоимости автомобилей и их обслуживания.