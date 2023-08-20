Беспилотник упал на военный аэродром в России: поврежден самолет
Утром 21 августа дрон-камикадзе упал на территории аэродрома в Кировском районе Калужской области РФ. По предварительной информации, поврежден самолет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно сообщению, по предварительной информации, в результате падения беспилотника получил повреждения «неиспользуемый самолет», находящийся на аэродроме.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории Кировского района была отражена атака беспилотников. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.