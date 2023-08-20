Украина арестовала многомиллионное имущество российского генерала

Служба безопасности Украины арестовала в Полтавской области имущество российского генерала и чиновника Валерия Капашина общей стоимостью более 1 миллиарда гривен (более 25 миллионов долларов). Об этом информирует «Радио Свобода».

Валерий Капашин - генерал-полковник, начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли России. Он уроженец Полтавской области Украины. Имущество, о котором идет речь, было оформлено на его дочь и зятя, которые, как утверждается, накануне российского полномасштабного вторжения в Украину выехали в Россию и получили российское гражданство.

По данным СБУ, речь идет о более чем 20 коммерческих объектах, в том числе ресторанах и гостиницах, а также офисных и торгово-развлекательных центрах, 17 земельных участках и жилой недвижимости общей площадью более 3 тысяч квадратных метров.

«Во время обысков правоохранители нашли военную форму российского образца, советскую символику, пропагандистскую литературу и награды от Кремля», - говорится в сообщении СБУ.