Forbes «помогло» россиянам ударить по украинским военным?

Российская армия за сутки нанесла пять авиаударов по 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ после того, как СМИ опубликовали информацию, что бойцы бригады вступили в бой на юге Украины. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, сообщают украинские СМИ.

По ее словам, сообщать о перемещениях украинских войск могут только уполномоченные государственные органы. Гражданам и СМИ делать это запрещено, за распространение такой информации предусмотрено уголовное наказание.

«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге - 5 авиаударов по бригаде в сутки», - написала Маляр.

Она напомнила, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УК Украины.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Украинские СМИ напоминают, что 15 августа издание Forbes сообщило, что 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная западными боевыми машинами пехоты Marder и Stryker и танками Challenger 2, вступила в боевые действия в районе Работино в Запорожской области. Forbes заявило, что 82-я бригада – «одно из последних крупных подразделений, которые Генштаб ВСУ держал в резерве».