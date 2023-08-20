Спустя два дня в России объяснили крушение «Луны-25»

Госкорпорация «Роскосмос» объяснила крушение аппарата «Луна-25» тем, что у нее при корректировке орбиты вовремя не отключился двигатель. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, двигатель проработал 127 секунд вместо запланированных 84.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке. Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата», - сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

Борисов назвал лунную миссию «бесценным опытом». «Роскосмос» будет разбираться, что именно привело к нарушению работы двигателя. «Я уверен, что мы получим все необходимые данные при работе аварийной комиссии. Она уже назначена, начала работу», — сказал Борисов. Результаты работы этой комиссии он ожидает уже в ближайшее время.

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. 17 августа станция сделала первые снимки обратной стороны Луны. 19 августа «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту «в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных», а связь с ней прервалась.