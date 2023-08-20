Организатор акций со сжиганием Корана в Швеции, выходец из Ирака Салван Момика подвергся нападению. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Согласно сообщению, к нему подошел мужчина в боксерских перчатках и начал спорить. «Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы просто играем?» - сказал неизвестный по-арабски.

Момика несколько раз попросил мужчину не приближаться, но тот не послушал и нанес несколько ударов.

Полиция подтвердила факт нападения. «Между двумя людьми произошел какой-то спор, и, кажется, один человек получил удар. Мы прибыли на место и начали предварительное расследование по факту нападения», - сказал представитель стражей порядка Пер Фальстрём.

По данным полиции, пока никто не задержан.

28 июня с разрешения полиции в центре Стокгольма Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Он провел аналогичные манифестации у посольств Ирака и Ирана в Стокгольме, а также у здания парламента. Полиция начала против него дело о разжигании вражды.