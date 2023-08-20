Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 19:32

В Казахстане власти обсуждают вопрос о запрете на товары с Z, V, «Вежливыми людьми», «Вагнером» и прочими подобными буквами и именами, включая, в том числе, эмблемы Рабочей партии Курдистана и «Восточного Туркестана». «Это ваша война, от которой мы дистанцируемся и не позволим ее пропагандистским «осколкам» залетать на нашу территорию», - твердо говорит Астана Москве, принимая раз за разом жесткие решения – от приостановки вещания прокремлевского телеканала «Царьград» до запрета на продажу товаров с символикой российского вторжения в Украину.

Москве это категорически не нравится, и от неразборчивого ворчания она переходит к угрозам. На днях кремлевский пропагандист Сергей Мардан, выступая в эфире «Соловьев Live» решил сделать ряд намеков Астане, заявив: «Тот опыт, который и Россия приобрела после 2014 года, это такой, своеобразный очень опыт. Он многим в будущем может не понравиться... Казахстанцы, поверьте, вот кроме проблем, ничего это вам не даст...» Причем, это не первое заявление прокремлевских пропагандистов, в котором прямо выражается недовольство позицией Астаны и идут намеки о негативных для нее последствиях такой ее позиции. Но власти Казахстана, как представляется, это не смущает. И отступать они не намерены. В ответ на рассуждения московских политологов о северном Казахстане, который они называют «южной Сибирью», телеканал «Атамекен» недавно показал карту земель, исторически заселенных казахскими племенами, в том числе части Российской Федерации. То есть недвусмысленно дал понять Кремлю, что в территориальные претензии можно играть вдвоем, и Астане, если уж на то пошло, есть что предъявить Москве.

Без преувеличения вся Центральная Азия пристально следит за этим необъявленным противостоянием. И дело здесь, конечно, не в буквах и каком-то телеканале – а в том, как решительно Казахстан взял курс на диверсификацию и дистанцирование от Москвы с последующей явно прослеживаемой целью ухода от российского влияния. Сегодня Казахстан на западе воспринимают не иначе как «среднюю» державу: «Казахстан обладает всеми классическими характеристиками средней державы: стратегическое расположение, богатые природные ресурсы, приверженность международным принципам и сотрудничеству». «Средняя» держава, согласно концептуальному определению этого термина, это «держава, которая бьет выше своего веса» в мировой политике, то есть способна проецировать свое влияние за больше, чем только в регионе, в качестве примера – Канада или Австралия. А это, в свою очередь, открывает для Астаны прекрасные возможности для экономического сотрудничества на базе тесного стратегического партнерства как с Западом, так и с Китаем. То есть, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сумел претворить в жизнь то, о чем российский «великий геополитик» только говорил.