Новые атаки беспилотников на Белгородскую область

Минобороны России и власти Белгородской области сообщили о новых атаках беспилотников в Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

Сообщается, что два беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе есть незначительные повреждения фасадов и остекления в трех частных домах в селе Никольское, также пострадали два автомобиля.

Это уже третья попытка атаковать Белгородскую область за сегодняшний день.