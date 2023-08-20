Новые атаки беспилотников на Белгородскую область
Минобороны России и власти Белгородской области сообщили о новых атаках беспилотников в Белгородском районе и Шебекинском городском округе.
Сообщается, что два беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе есть незначительные повреждения фасадов и остекления в трех частных домах в селе Никольское, также пострадали два автомобиля.
Это уже третья попытка атаковать Белгородскую область за сегодняшний день.