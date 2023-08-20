Американцев призывают срочно покинуть Беларусь

Посольство США в Минске в понедельник призвало своих граждан покинуть Беларусь в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом.

«Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не выезжайте в Россию или Украину», - говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии.

Там порекомендовали не въезжать в Беларусь и предупредили об ограниченных возможностях посольства в оказании помощи гражданам США, проживающим или путешествующим в этой стране.

В посольстве напомнили о недавнем закрытии Литвой двух КПП на границе с Беларусью, отметив, что «правительства Польши, Литвы и Латвии заявили, что возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Беларусью».