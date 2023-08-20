В российских новых учебниках по истории Сталин не «тиран», а «защитник»

В новом едином учебнике по истории России роль Иосифа Сталина изложена объективно, в отличие от прошлых учебников, где он был представлен как «зверь», заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на приуроченной к 80-летию Курской битвы пресс-конференции. Его слова приводит РБК.

«Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса, и других это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем «преступный сталинский режим» — вот так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике, естественно, роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно», — сказал Мягков.

«Объективность», по его словам, заключается в том, что Сталин представлен как верховный главнокомандующий в годы войны, без которого не проходили крупные военные операции, который выдвинул важных военачальников того периода и «четко защищал интересы советской внешней политики, в том числе и в годы Курской битвы».

РБК напоминает, что 7 августа в России был представлен единый учебник по истории — как всеобщей, так и российской — для учеников 10-х и 11-х классов. Он посвящен периоду с начала XX века до наших дней. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970–2000-м годам, а также добавили раздел про войну в Украине. Авторами выступили председатель РВИО Владимир Мединский и академики РАН Анатолий Торкунов (ректор МГИМО) и Александр Чубарьян.

Как отметил Мягков (также профессор в МГИМО), учебник основан на «непреложных фактах истории».