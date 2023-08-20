В Баку выявлен факт загрязнения Каспия нефтепродуктами

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности Азербайджана и Управления комплексного экологического мониторинга Каспия рассмотрели жалобу в связи с нефтяным загрязнением Каспия в поселке Шувелан Хазарского района Баку. Об этом говорится в сообщении Государственной службы экологической безопасности.

По словам официального представителя Госслужбы Бахруза Мухаммедова, в ходе разбирательства по жалобе были выявлены нефтяные пятна на скалистой местности на расстоянии 200 метров у береговой линии, а также на морской поверхности.

«Были взяты соответствующие образцы морской воды и образцы на суше на загрязненной территории, в настоящее время исследования продолжаются», - говорится в сообщении.