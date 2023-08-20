Президенты Сербии и Украины проведут закрытые переговоры

Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским встречу один на один 22 августа. Об этом он сообщил журналистам в ходе своего визита в Афины.

«Хочу сообщить гражданам, могу сделать это сейчас, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», - сказал сербский лидер.

Вучич отметил, что Сербия уважает «территориальную целостность Украины, надеюсь, что и Украина уважает нашу территориальную целостность. Я верю, что у нас будет открытый разговор и хороший разговор».

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник, 21 августа, в Афины с официальным визитом. Он проведет переговоры с президентом и премьер-министром Греции, а также встретится с лидерами стран ЕС и Балканского региона. Визитом в Грецию Владимир Зеленский завершает европейское турне, в ходе которого уже посетил Швецию, Нидерланды и Данию.