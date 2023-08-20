Подбитые российские танки в центре Киева
В понедельник в Киеве на Крещатике в преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, открылась выставка подбитой российской военной техники.
Это второй День независимости, который Украина отмечает после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала свое полномасштабное вторжение.
20 августа движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до Владимирской — было перекрыто, туда подвозили ржавые российские танки, грузовики, БМП и другие военные машины. BBC насчитало около 20 единиц танков, самоходных гаубиц, БМП, МТЛБ, БТР и грузовых автомобилей.
Помимо выставки, других крупных массовых мероприятий в День независимости не будет, сообщают в мэрии Киева (но будут не столь масштабные).
Украинская военная разведка допускает, что к 24 августа Россия может готовить провокации или обстрелы.
Официально празднование Дня независимости начинается 21 августа. В Киеве состоится саммит Крымской платформы, форум ветеранов, в столице Украины ожидают гостей из разных стран, но их имена по соображениям безопасности пока не называют.