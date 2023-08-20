Подбитые российские танки в центре Киева

Это второй День независимости, который Украина отмечает после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала свое полномасштабное вторжение.

В понедельник в Киеве на Крещатике в преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, открылась выставка подбитой российской военной техники.

20 августа движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до Владимирской — было перекрыто, туда подвозили ржавые российские танки, грузовики, БМП и другие военные машины. BBC насчитало около 20 единиц танков, самоходных гаубиц, БМП, МТЛБ, БТР и грузовых автомобилей.

Помимо выставки, других крупных массовых мероприятий в День независимости не будет, сообщают в мэрии Киева (но будут не столь масштабные).