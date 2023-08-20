Китай и США завоевали очередные золотые медали на чемпионате мира в Баку ФОТО
В пятый день чемпионата мира по стрельбе в Баку были разыграны медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров у женщин.
Золото и серебро завоевали китаянки Гионгьюе Жанг и Жиайу Хань. Бронза у американки Сэйген Мадалены.
Жанг, а также спортсменки Германии, Индии и Монголии завоевали олимпийские лицензии.
Для 19-летней китаянки это первая победа на чемпионатах мира, и она впервые выступит на Олимпиаде.
«В чем секрет наших побед? В том, что мы едины. Все вместе трудимся и верим в успех, - говорит Жанг. – Рада, что приехала в Азербайджан. Я очень полюбила эту страну. Люди здесь гостеприимные и дружелюбные. Я должна это обязательно отметить.
Здесь прекрасные стрелковый центр. Тут отличные условия. Радует, что в центре много зеленых зон, которые радуют глаз».
В командном соревновании победили американки. Серебро у Китая, бронза у Норвегии.
Китай упрочил свое лидерство в командном зачете. У сборной этой страны 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.