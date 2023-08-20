В пятый день чемпионата мира по стрельбе в Баку были разыграны медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров у женщин.

Золото и серебро завоевали китаянки Гионгьюе Жанг и Жиайу Хань. Бронза у американки Сэйген Мадалены.

Жанг, а также спортсменки Германии, Индии и Монголии завоевали олимпийские лицензии.

Для 19-летней китаянки это первая победа на чемпионатах мира, и она впервые выступит на Олимпиаде.

«В чем секрет наших побед? В том, что мы едины. Все вместе трудимся и верим в успех, - говорит Жанг. – Рада, что приехала в Азербайджан. Я очень полюбила эту страну. Люди здесь гостеприимные и дружелюбные. Я должна это обязательно отметить.

Здесь прекрасные стрелковый центр. Тут отличные условия. Радует, что в центре много зеленых зон, которые радуют глаз».