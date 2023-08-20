Несмотря на изнурительные бои, украинские войска на большей части 1000-километрового фронта продвигаются вперед, а командиры и солдаты-ветераны говорят, что они сейчас в лучшей форме, чем шесть или 12 месяцев назад, отмечает издание.

ВСУ находятся в лучшей форме, чем несколько месяцев назад, тогда как российские войска чувствуют себя хуже. The New York Times пишет, что так говорят украинские командиры, с которыми журналистам издания удалось поговорить.

«Если год назад мы вели оборонительные действия и перед нами стояла задача сдержать врага, то теперь мы имеем возможность наступать», — сказал в интервью командир 128-й горно-штурмовой бригады полковник Дмитрий Лысюк.

Украинские офицеры почти всегда оптимистичны, подчеркивают авторы статьи. Даже если контрнаступление пока дало лишь смешанные результаты, поскольку украинские войска были замедлены плотными российскими минными полями и постоянной огневой мощью. Их оптимизм сдерживается растущим осознанием, что война, скорее всего, продлится еще как минимум пару лет. Некоторые командиры даже говорят о перманентном состоянии конфликта.

Украинские военные говорят, что их подразделения обучены и оснащены лучше, чем когда-либо, благодаря миллиардам долларов западной помощи. Западная артиллерия большего радиуса действия, в частности, недавно предоставленные США кассетные боеприпасы, оказались эффективными в уничтожении российских войск, бронетехники и РСЗО.

«Тактической хитростью и западной техникой ВСУ прорывают оборону россиян. Успех — это только вопрос времени», — сказал 30-летний заместитель командира батальона 80-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Тысень».

Российские войска начали новое наступление на северо-востоке Украины в направлении города Купянск, но украинские подразделения говорят, что им удалось сдержать их. На южном фронте, по словам солдат и командиров, есть признаки того, что украинская артиллерия истощает стоящие перед ними российские подразделения, главным образом благодаря американским кассетным боеприпасам.

Большинство украинских командиров заявили, что их лидеры проявляли гораздо больше заботы о жизни своих людей, чем российское командование о своих войсках. Но промедление с контрнаступлением дало противоположный результат, по мнению офицеров. «Командиры задержали контрнаступление, дав россиянам время миновать траншеи», - говорит офицер спецназа Алексей. Его подразделение потеряло 15 человек за четыре дня неудачного штурма села в начале контрнаступления.

То, как долго обе стороны смогут терпеть такие потери, теперь может оказаться решающим для будущего хода войны. Россия может привлечь население, которое более чем в три раза больше, но украинские командиры неоднократно указывали на ключевую разницу между двумя сторонами – украинцы сражаются за спасение своей страны.

«Неважно сколько это будет продолжаться», — говорит «Херсон». — Было бы здорово, если бы это закончилось за неделю. Если дольше – у нас нет выбора».