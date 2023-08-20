Инцидент с армянами под Шушой

Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение в связи с провокационными действиями армянских вооруженных формирований на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 21 августа примерно в 19:45 на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент, наблюдалась деятельность незаконных армянских вооруженных формирований по перемещению на военном транспортном средстве «Урал» с целью усиления своих позиций, находящихся напротив позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении Шушинского района.

В результате бдительности подразделений азербайджанской армии в указанном направлении были приняты решительные меры, перемещение армянских НВФ пресечено.