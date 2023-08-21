Эрдоган объявил о планах переселить миллионы жителей Стамбула

«Мы отводим отдельное место Стамбулу и району Мраморного моря в наших работах по превращению Турции в сейсмостойкую страну. Применительно к Стамбулу сейчас планируем переселение в сейсмостойкое жилье жителей порядка 1,5 млн квартир. Терять время нельзя», - приводит телеканал TRT слова Эрдогана.

Власти Турции планируют переселить жителей порядка 1,5 млн квартир в Стамбуле в сейсмостойкое жилье. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы турецкого государства, власти также намерены построить город-спутник на 500 тыс. человек по обе стороны планируемого искусственного судоходного канала «Стамбул».

«Это еще один проект в рамках мер, которые мы принимаем для защиты от стамбульского землетрясения», - отметил президент Турции.

Сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн человек.

О необходимости подготовки мегаполиса к сильному землетрясению власти Турции всерьез заговорили после разрушительных толчков на юго-востоке страны в феврале текущего года.