Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции

Временные поверенные в делах Дании и Нидерландов в Анкаре в понедельник были вызваны в МИД Турции, где им был заявлен протест в связи с акциями по осквернению Корана в этих странах. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в МИД Турции.

«Дипломатам была выражена обеспокоенность по поводу продолжения этих гнусных акций, вновь заявлено, что мы решительно их осуждаем и выражаем протест», - цитирует телекомпания представителя турецкого министерства.