Эрдоган раскритиковал миротворцев ООН

Действия представителей миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении проживающих там турок-киприотов неприемлемы и способствуют напряженности в регионе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством.

«Действия миротворческих сил в отношении жителей Турецкой Республики Северного Кипра для нас являются неприемлемыми. К сожалению, они привели к росту напряженности в регионе, не имеют под собой ни правовой, ни гуманитарной основы», - сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, «миротворческие силы как своим физическим вмешательством в действия жителей деревни (турок-киприотов – ред.), так и своими неудачными заявлениями после этого бросили тень на свою беспристрастность и нанесли еще больший ущерб своей репутации».

«От ООН ожидается, что вместо дестабилизирующего поведения она будет способствовать решению гуманитарных проблем всех сторон на острове, оправдывая свое имя и предназначение», - подчеркнул президент Эрдоган.

Напомним, конфликт был вызван строительством дороги с территории ТРСК к селу Пиле на Зеленой линии, которая контролируется миротворцами ООН. Миротворцы предприняли попытку воспрепятствовать строительству, установив бетонные блоки на территории. В результате возникло противостояние между сторонами. На место было отправлено большое количество полиции, а также сил быстрого реагирования.

В Пиле совместно проживают турки и греки. Село, имеющее особый статус, управляется под совместным руководством как турецких, так и греческих местных муниципалитетов, а безопасность обеспечивается ООН.