Украина не будет подписывать с Россией соглашение об уступке территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Mundo.

«Мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия», - заявил Кулеба, возможно, имея в виду советско-финскую войну 1939-1940 годов, в результате которой СССР получил 10% территории Финляндии.

Глава МИД Украины подчеркнул, что поставка истребителей F-16, о которой объявили Дания и Нидерланды, — «важный шаг» в контрнаступлении против России, которое «продолжается и прогрессирует».

Кулеба также отметил, что Украина «добивается очень хорошего прогресса» для переговоров и определения условий мира, при этом он признал, что начать диалог «будет нелегко».