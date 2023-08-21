Эрдоган призвал жителей Турции набраться терпения

Власти Турции прилагают усилия для решения основной проблемы экономики - инфляции. Так сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением к нации по итогам заседания Кабинета министров.

Турецкий лидер призвал сограждан к терпению, отметив, что в экономике республики наблюдаются позитивные тенденции.

«Мы исключим из повестки дня наших граждан вопрос инфляции, всем им надо немного набраться терпения, мы также ждем поддержки своих действий со стороны наших граждан. Одним из позитивных событий в экономике является рост по состоянию на 11 августа валютных резервов Центрального банка до $116 млрд. Зарубежные инвесторы внимательно следят за положительными изменениями в нашей экономике», - сказал Эрдоган.