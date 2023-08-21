Глава российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео из Африки и заявил о «борьбе за свободу континента». Соответствующее видео распространилось в Telegram-каналах в понедельник, 21 августа.

«Работаем, температура +50, все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит разведывательно-розыскную деятельность, делает Россию еще более величественной, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов, кошмарим ИГИЛ, «Аль-Каиду» и других бандосов», - сказал Пригожин.

Глава «вагнеровцев» призвал добровольцев вступить в ряды ЧВК, чтобы «отстоять свободу Африки».

«Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые нам были поставлены и которые мы обещали решить», - отметил Пригожин.

В конце июля Пригожин заявлял, что компания прекратила вербовку новых наемников, что «Вагнер» продолжает работу в Африке и в подготовительных центрах Беларуси.