Российские военные поспорили с армянами есть задержанные
В Гюмри произошел конфликт между российскими военнослужащими и местными армянами.
Согласно сообщению армянских СМИ, инцидент произошел в кафе «Россия», который расположен недалеко от 102-й военной базы в Гюмри.
Подвыпивших российских военных решили выпроводить из кафе, те в свою очередь захотели избить местных армян. Но, как утверждает издание, приехавший наряд полиции предотвратил драку.
Сообщается о трех задержанных.
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