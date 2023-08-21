В Гюмри произошел конфликт между российскими военнослужащими и местными армянами.

Согласно сообщению армянских СМИ, инцидент произошел в кафе «Россия», который расположен недалеко от 102-й военной базы в Гюмри.

Подвыпивших российских военных решили выпроводить из кафе, те в свою очередь захотели избить местных армян. Но, как утверждает издание, приехавший наряд полиции предотвратил драку.

Сообщается о трех задержанных.